Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 215 беспилотников

В ночь с 1 на 2 мая над регионами России ликвидировали 215 украинских БПЛА. По данным министерства обороны, в том числе беспилотники сбивали над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.

В период с 20:00 1 мая до 08:00 2 мая дежурные силы ПВО сбивали беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Псковской, Ростовской и другими областями, а также над Московским регионом.

Минувшей ночью тревогу по БПЛА объявляли в Сочи, о чем сообщали в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэра города Андрея Прошунина.

София Моисеенко