Вениамин Кондратьев: ситуация в Туапсе остается контролируемой

Ситуация в Туапсинском муниципальном округе остается контролируемой после атаки украинских беспилотников, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на заместителя Дмитрия Маслова.

На заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе ведется уборка береговой линии и улиц. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся порядка 50 человек, остальные жители постепенно возвращаются в свои дома.

Морской терминал в Туапсе полностью потушили после атаки ВСУ днем 2 мая, о чем заявили в оперативном штабе Кубани. Губернатор выразил благодарность пожарным и подчеркнул, что в ликвидации пожара участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники.

