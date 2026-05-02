Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Вениамин Кондратьев: ситуация в Туапсе остается контролируемой

Ситуация в Туапсинском муниципальном округе остается контролируемой после атаки украинских беспилотников, об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на заместителя Дмитрия Маслова.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе ведется уборка береговой линии и улиц. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся порядка 50 человек, остальные жители постепенно возвращаются в свои дома.

Морской терминал в Туапсе полностью потушили после атаки ВСУ днем 2 мая, о чем заявили в оперативном штабе Кубани. Губернатор выразил благодарность пожарным и подчеркнул, что в ликвидации пожара участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все