ВСУ в третий раз за месяц ударили по Туапсе
В Туапсе прекращена подача воды после удара беспилотников по НПЗ
ВСУ вновь атаковали кубанский Туапсе. Беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу и порту — одному из крупнейших на Черном море. На НПЗ вспыхнул пожар, после чего власти объявили эвакуацию жителей близлежащих домов. Это уже третья атака на город с середины апреля. В предыдущий раз удар по НПЗ привел в разливу нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Роспотребнадзор тогда сообщал о повышении концентрации вредных веществ в воздухе, а местные жители писали о выпавших вместе с осадками продуктах горения. О происходящем в Туапсе — в подборке «Ъ».
Спутниковый снимок Туапсе после удара по порту 16 апреля
Хронология
- В ночь на 16 апреля ВСУ с помощью беспилотников атаковали Туапсе. При ударе погибли два человека, семеро пострадали. Атаке подвергся городской порт, в котором переваливают на экспорт мазут, нафту, дизельное топливо, производимые в том числе расположенным неподалеку Туапсинским НПЗ. В гавани начался пожар.
- В Туапсе были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, здания двух учебных заведений и музыкальной школы. Обломки БПЛА сломали часть водопровода в районе Варваринки.
- В городе ввели режим ЧС и открыли пункт временного размещения. Мэр Сергей Бойко объявил об отмене занятий в учебных заведениях.
- 17 апреля оперштаб Кубани заявил о «разовых концентрациях загрязняющих веществ» в воздухе, которые «не превышают гигиенические нормативы».
- Открытое горение в морском терминале ликвидировали через три дня после удара.
- Следующая массированная атака дронов на Туапсе произошла 20 апреля. БПЛА снова ударили по городскому порту, где возобновился пожар. Погиб один человек, двое пострадали. Обломки беспилотников повредили несколько зданий в городе, в том числе здания начальной школы и детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, а также газовую трубу. Прокуратура Краснодарского края сообщила о повреждении транспортной инфраструктуры в порту.
- Второй пожар полностью потушили к вечеру 24 апреля.
- Третий с середины апреля удар дронов по порту Туапсе произошел сегодня, 28 апреля. На Туапсинском НПЗ начался пожар. Власти объявили об эвакуации жителей близлежащих домов.
- В Туапсе и Шепсинском сельском округе приостановлена подача воды, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. Это произошло из-за повреждения системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории горящего НПЗ.
Последствия атаки на Туапсе 20 апреля
Экологическая ситуация
- 19 апреля краевой оперативный штаб сообщил о разливе нефтепродуктов в реке Туапсе после пожара на морском терминале. По заявлению ведомства, пятно локализовали с помощью заграждений и нефтеловушек, поэтому удалось избежать выхода нефтепродуктов в Черное море.
- Однако на следующий день в оперштабе заявили об обнаружении в морской акватории, в 2 км от порта Туапсе, нефтяного пятна площадью 10 тыс. кв. м.
- 22 апреля Роспотребнадзор обнаружил в воздухе в четырех районах Туапсе превышение концентраций бензола, ксилола и сажи. Ведомство рекомендовало местным жителям ограничить пребывание на улице; закрывать окна; чаще проводить влажную уборку; использовать очки, а не контактные линзы; промывать нос, глаза и горло; отказаться от курения; использовать маски при выходе из дома.
- 28 апреля МЧС сообщила, что на горящем НПЗ в Туапсе произошел выброс нефтепродуктов.
- Туапсинцы писали в соцсетях о черном налете на зданиях и автомобилях после дождя — вместе с осадками выпали продукты горения. В оперштабе пояснили: «Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях».
- По оценке руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколога Евгения Витишко, фактическое загрязнение началось раньше и оказалось значительно масштабнее. В разговоре с «Ъ-Сочи» он отметил, что следы нефтепродуктов фиксировались на поверхностях еще до дождя, а сам «черный дождь» наблюдался не только в Туапсе, но и на расстоянии более 20 км — в Кривенковской и Георгиевской. По его расчетам, площадь загрязнения уже превышает 15 тыс. га.
- Господин Витишко считает, что последствия аварии будут долгосрочными и затронут сразу несколько компонентов окружающей среды. По его мнению, воздействие распространяется на водные объекты, включая реку Туапсе и прибрежную акваторию, а также на почвы, лесные массивы, особо охраняемые природные территории и животный мир — птиц, насекомых и других представителей фауны.
Пожар в Туапсе после атаки беспилотников, 21 апреля
Реакция властей
- 24 апреля коммунальные службы Туапсе приступили к уборке улиц от последствий пожара на портовом нефтекомплексе. Параллельно продолжается работа по очистке реки и акватории Черного моря от нефтяного пятна.
- Мэр Туапсе Сергей Бойко отчитался, что к 28 апреля было убрано около 7270 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, попавших в реку и на прибрежную территорию. Уборкой пляжа от загрязнения также занимаются волонтеры.
- 28 апреля в оперштабе сообщили, что в Туапсе продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников украинского режима. Группировка задействованных специалистов и техники продолжает увеличиваться. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по устранению последствий пожара в Туапсе, возникшего после падения обломков беспилотных летательных аппаратов, принимаются на должном уровне. Он добавил, что Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направиться в Туапсе для контроля за ликвидацией пожаров. ВСУ ударами по туапсинскому порту увеличивают дефицит нефти на мировых энергетических рынках, отметил представитель Кремля.
Дым над Туапсе после удара беспилотников, 28 апреля
