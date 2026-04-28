ВСУ в третий раз за месяц ударили по Туапсе

ВСУ вновь атаковали кубанский Туапсе. Беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу и порту — одному из крупнейших на Черном море. На НПЗ вспыхнул пожар, после чего власти объявили эвакуацию жителей близлежащих домов. Это уже третья атака на город с середины апреля. В предыдущий раз удар по НПЗ привел в разливу нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Роспотребнадзор тогда сообщал о повышении концентрации вредных веществ в воздухе, а местные жители писали о выпавших вместе с осадками продуктах горения. О происходящем в Туапсе — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спутниковый снимок Туапсе после удара по порту 16 апреля

Фото: Vantor / Handout / Reuters Спутниковый снимок Туапсе после удара по порту 16 апреля

Хронология В ночь на 16 апреля ВСУ с помощью беспилотников атаковали Туапсе. При ударе погибли два человека, семеро пострадали. Атаке подвергся городской порт, в котором переваливают на экспорт мазут, нафту, дизельное топливо, производимые в том числе расположенным неподалеку Туапсинским НПЗ. В гавани начался пожар.

В Туапсе были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, здания двух учебных заведений и музыкальной школы. Обломки БПЛА сломали часть водопровода в районе Варваринки.

В городе ввели режим ЧС и открыли пункт временного размещения. Мэр Сергей Бойко объявил об отмене занятий в учебных заведениях.

17 апреля оперштаб Кубани заявил о «разовых концентрациях загрязняющих веществ» в воздухе, которые «не превышают гигиенические нормативы».

Открытое горение в морском терминале ликвидировали через три дня после удара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки на Туапсе 20 апреля

Следующая массированная атака дронов на Туапсе произошла 20 апреля. БПЛА снова ударили по городскому порту, где возобновился пожар. Погиб один человек, двое пострадали. Обломки беспилотников повредили несколько зданий в городе, в том числе здания начальной школы и детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, а также газовую трубу. Прокуратура Краснодарского края сообщила о повреждении транспортной инфраструктуры в порту.

Второй пожар полностью потушили к вечеру 24 апреля.

Третий с середины апреля удар дронов по порту Туапсе произошел сегодня, 28 апреля. На Туапсинском НПЗ начался пожар. Власти объявили об эвакуации жителей близлежащих домов.

В Туапсе и Шепсинском сельском округе приостановлена подача воды, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. Это произошло из-за повреждения системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории горящего НПЗ.

Экологическая ситуация 19 апреля краевой оперативный штаб сообщил о разливе нефтепродуктов в реке Туапсе после пожара на морском терминале. По заявлению ведомства, пятно локализовали с помощью заграждений и нефтеловушек, поэтому удалось избежать выхода нефтепродуктов в Черное море.

Однако на следующий день в оперштабе заявили об обнаружении в морской акватории, в 2 км от порта Туапсе, нефтяного пятна площадью 10 тыс. кв. м.

22 апреля Роспотребнадзор обнаружил в воздухе в четырех районах Туапсе превышение концентраций бензола, ксилола и сажи. Ведомство рекомендовало местным жителям ограничить пребывание на улице; закрывать окна; чаще проводить влажную уборку; использовать очки, а не контактные линзы; промывать нос, глаза и горло; отказаться от курения; использовать маски при выходе из дома.

28 апреля МЧС сообщила, что на горящем НПЗ в Туапсе произошел выброс нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Туапсе после атаки беспилотников, 21 апреля

Туапсинцы писали в соцсетях о черном налете на зданиях и автомобилях после дождя — вместе с осадками выпали продукты горения. В оперштабе пояснили: «Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях».

По оценке руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколога Евгения Витишко, фактическое загрязнение началось раньше и оказалось значительно масштабнее. В разговоре с «Ъ-Сочи» он отметил, что следы нефтепродуктов фиксировались на поверхностях еще до дождя, а сам «черный дождь» наблюдался не только в Туапсе, но и на расстоянии более 20 км — в Кривенковской и Георгиевской. По его расчетам, площадь загрязнения уже превышает 15 тыс. га.

Господин Витишко считает, что последствия аварии будут долгосрочными и затронут сразу несколько компонентов окружающей среды. По его мнению, воздействие распространяется на водные объекты, включая реку Туапсе и прибрежную акваторию, а также на почвы, лесные массивы, особо охраняемые природные территории и животный мир — птиц, насекомых и других представителей фауны.