Из-за пожара на НПЗ в Туапсе эвакуируют жителей близлежащих домов

Из-за ночной атаки беспилотников в Туапсе произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жителей расположенных поблизости домов эвакуируют, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Social Media / Reuters

«Для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», — рассказал глава региона в Telegram. По его словам, пункт временного размещения открыли в местной школе №6.

Глава Туапсинского городского округа Сергей Бойко уточнил, что эвакуации подлежат жители домов на улицах Кошкина и Пушкина, а также в прилегающих переулках. «Эвакуационные автобусы ждут вас по адресу: улица Пушкина, дома 41, 43», — сообщил чиновник.

Предыдущие массированные атаки БПЛА на город происходили 16 и 20 апреля. Из-за них также начинался пожар на НПЗ, в результате чего в окружающую среду попали нефтепродукты.