В Туапсе зафиксировали превышение бензола, ксилола и сажи в воздухе из-за пожара

Роспотребнадзор обнаружил превышение в воздухе концентраций бензола, ксилола и сажи в разных частях Туапсе. В городе третий день тушат пожар на морском терминале, начавшийся после атаки БПЛА.

По информации оперштаба Краснодарского края превышения были зафиксированы в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. 22 апреля замеры воздуха не делали из-за дождя.

Ситуация нормализуется после тушения пожара, отметили в Роспотребнадзоре. Ведомство рекомендовало жителям:

  • ограничить пребывание на улице;
  • не открывать окна;
  • чаще проводить влажную уборку;
  • использовать очки, а не контактные линзы;
  • промывать нос, глаза и горло;
  • отказаться от курения;
  • использовать маски при выходе на улицу.

Пожар на морском терминале начался из-за удара БПЛА в ночь на 20 апреля. Сейчас в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники. В результате повреждения инфраструктуры терминала в районе порта было зафиксировано нефтяное пятно. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. кв. м.

