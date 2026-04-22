В Туапсе зафиксировали превышение бензола, ксилола и сажи в воздухе из-за пожара

Роспотребнадзор обнаружил превышение в воздухе концентраций бензола, ксилола и сажи в разных частях Туапсе. В городе третий день тушат пожар на морском терминале, начавшийся после атаки БПЛА.

По информации оперштаба Краснодарского края превышения были зафиксированы в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. 22 апреля замеры воздуха не делали из-за дождя.

Ситуация нормализуется после тушения пожара, отметили в Роспотребнадзоре. Ведомство рекомендовало жителям:

ограничить пребывание на улице;

не открывать окна;

чаще проводить влажную уборку;

использовать очки, а не контактные линзы;

промывать нос, глаза и горло;

отказаться от курения;

использовать маски при выходе на улицу.

Пожар на морском терминале начался из-за удара БПЛА в ночь на 20 апреля. Сейчас в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники. В результате повреждения инфраструктуры терминала в районе порта было зафиксировано нефтяное пятно. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. кв. м.

Как выброс мазута повлияет на туристический сезон в Туапсе — в материале «Ъ» «Купальный сезон накрыло нефтяным пятном».