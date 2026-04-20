Большое нефтяное пятно появилось в море возле Туапсе после атаки БПЛА

В полутора милях от порта Туапсе зафиксировали нефтяное пятно площадью 10 тыс. кв. м. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Согласно его данным, произошедшее — последствия атаки БПЛА 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала.

«Для локализации выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта г. Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики»,— указано в публикации. Сбор нефтепродуктов продолжается в реке Туапсе, разлив локализовали. Установлено 750 м боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.

После падения БПЛА в Туапсе 16 апреля на морском терминале начался пожар, который тушили три дня. Жертвами той атаки дронов стали два человека, включая ребенка, еще пятеро получили травмы.

Также нефтепродукты находили в море вблизи Анапы в предыдущие дни. Оперштаб Краснодарского края сообщал 12 апреля, что за двое суток на побережье обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц. Одна из версий появления первого пятна — последствия атак БПЛА на суда в Черном и Азовском морях и прибрежную инфраструктуру.