Экология попала под удар

С середины апреля Туапсинский район подвергается активным атакам БПЛА. В результате недавнего удара произошел пожар на территории морского терминала. Пострадали жилые дома и инфраструктура, ухудшилось качество воздуха, а затем последствия стали заметны уже на улицах города. 22 апреля жители зафиксировали черный налет на зданиях и автомобилях после дождя — вместе с осадками выпали продукты горения.

Первые удары по Туапсе пришлись на ночь на 16 апреля. В округе ввели режим ракетной опасности, включили сирены. Беспилотники атаковали порт, жилые дома и коммунальную инфраструктуру. Были повреждены 52 частных дома, пять из них полностью разрушены, а также восемь многоквартирных домов и несколько социальных объектов, включая кадетский корпус, лицей и школу искусств. По информации региональных властей, погибли два человека, еще несколько получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело и квалифицировал произошедшее как террористический акт.

После удара в порту начался пожар, который тушили трое суток. Очаг находился рядом с технологическим оборудованием, что осложняло работу спасателей. К 19 апреля возгорание удалось локализовать, в ликвидации участвовали более 150 человек и около 50 единиц техники. Однако к этому моменту последствия уже начали распространяться за пределы самого объекта.

В частности, в реке Туапсе зафиксировали разлив нефтепродуктов. Для его локализации установили 750 м боновых заграждений, задействовали нефтесборные системы и специальные суда. По данным властей, выхода загрязнений в акваторию Черного моря удалось не допустить, однако работы по очистке продолжались.

Ситуация снова обострилась в ночь на 20 апреля, когда по Туапсе был нанесен новый массированный удар беспилотников. В порту вспыхнул пожар, погиб один человек, еще несколько пострадали. Одного мужчину госпитализировали с отравлением после разгерметизации газопровода. В тушении задействовали 246 человек, два пожарных поезда и десятки единиц техники.

На фоне продолжающегося пожара Роспотребнадзор начал регулярный мониторинг воздуха. По данным на 21 апреля, в городе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в 2–3 раза. Загрязнение затронуло микрорайоны Грознефть, Сортировка, Звездный и частично Центральный район.

При этом уже на следующий день последствия стали видны не только по замерам. 22 апреля в Туапсе прошел дождь, после которого на поверхностях образовался черный налет.

В оперштабе пояснили: «Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях».

По оценке руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколога Евгения Витишко, фактическое загрязнение началось раньше и оказалось значительно шире по масштабу. Он отмечает, что следы нефтепродуктов фиксировались на поверхностях еще до дождя, а сам «черный дождь» наблюдался не только в Туапсе, но и на расстоянии более 20 км — в Кривенковской и Георгиевской. По его расчетам, площадь загрязнения уже превышает 15 тыс. га.

Эколог считает, что последствия аварии будут долгосрочными и затронут сразу несколько компонентов окружающей среды. По его мнению, воздействие распространяется на водные объекты, включая реку Туапсе и прибрежную акваторию, а также на почвы, лесные массивы, особо охраняемые природные территории и животный мир — птиц, насекомых и других представителей фауны. Он также указывает, что негативное влияние уже ощущают жители округа.

Специалист отмечает, что бензол — распространенный канцероген, содержащийся в выхлопах и табачном дыме. При длительном вдыхании он поражает кроветворную систему, костный мозг, вызывает анемию и ослабляет иммунитет. При высоких концентрациях возможны головокружение, сонливость, тахикардия, головные боли, тремор, спутанность и потеря сознания. Бензол растворяется в воде, выпадает с осадками, проникает в почву и грунтовые воды, распространяясь в сторону моря. Вещество не накапливается в растениях и животных, но длительное воздействие высоких концентраций создает риски для здоровья.

Несмотря на официальные данные, по которым обращения в медучреждения с симптомами отравления не зафиксированы, эколог указывает, что отдельные признаки недомогания уже наблюдаются у жителей, в том числе среди его знакомых, однако за медицинской помощью они не обращались.

В оперштабе, в свою очередь, заявляют, что ситуация стабилизируется после завершения тушения пожара. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать средства индивидуальной защиты при выходе на улицу.

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий. Спасатели тушат пожар на терминале, коммунальные службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру и устраняют последствия разливов. В первые дни после атак власти вводили ограничения в работе школ и детских садов, переводя их на особый режим.

По оценке эколога, происходящее уже выходит за рамки локального инцидента и может иметь длительные последствия».

Мария Удовик