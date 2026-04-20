Инфраструктура морского порта Туапсе была повреждена при атаке БПЛА

В порту Туапсе зафиксированы повреждения после ночной атаки беспилотников. На место выехал туапсинский транспортный прокурор, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры», — указано в сообщении ведомства в Telegram. В прокуратуре добавили, что надзорный орган контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки дронов погиб один человек, еще один пострадал. По словам чиновника, обломки сбитых БПЛА повредили газовую трубу и несколько зданий в городе, включая школу, детсад, музей, церковь.