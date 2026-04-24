В Туапсе начали очищать улицы от последствий пожара на нефтекомплексе

В Туапсе коммунальные службы приступили к уборке улиц от последствий пожара на портовом нефтекомплексе. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«Начали уборку с центральной части города. Постепенно будут переходить на другие общественные пространства», — написал чиновник в Telegram. Он добавил, что рабочие проводят механическую уборку с применением спецтехники, но без химикатов — чтобы не навредить окружающей среде.

С середины апреля Туапсе подвергается массированным атакам БПЛА, из-за чего уже дважды начинался пожар на территории морского терминала. Сегодня в порту ликвидировали открытое горение, возникшее после атаки 20 апреля. При этом 22 числа местные жители заметили черный налет на зданиях и автомобилях после дождя — вместе с осадками выпали продукты горения. Роспотребнадзор подтверждал превышение в воздухе концентраций бензола, ксилола и сажи в разных частях города.

Также в Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов в пойме реки. Из-за дождей поднялась вода в реке Туапсе, что привело к переливу нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Работы проводят в рамках режима ЧС, введенного в Туапсе 16 апреля — после первого пожара на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку, пишет «Ъ Кубань-Черноморье».