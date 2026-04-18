В морском порту Туапсе спустя двое суток потушили открытое горение

В морском порту Туапсе пожарные ликвидировали открытое горение. Пожар продолжается с начала суток 16 апреля, когда произошла массированная атака беспилотников на Краснодарский край.

К тушению возгорания на морском терминале привлечены 154 человека и 49 единиц техники, уточнили в оперштабе Кубани.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что пожар в терминале начался после того, как «обломки (БПЛА) упали на территории предприятий в районе морского порта». Тогда же повреждения получили дома в жилом секторе города. Погибли два человека, пострадали семеро.