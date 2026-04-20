Мирный житель погиб в Туапсе в результате атаки БПЛА на порт

Мирный житель погиб в порту Туапсе в результате атаки БПЛА. Еще один человек пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, в порту начался пожар. Кроме того, обломки БПЛА повредили несколько зданий в городе, в том числе здания начальной школы и детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, а также газовую трубу.

«Получаю оперативные доклады от главы муниципалитета Сергея Бойко о ситуации. …Во всех случаях на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы»,— написал губернатор.