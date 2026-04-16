В Туапсе после налета беспилотников отменены занятия в школах

Из-за налета беспилотников на Туапсе в городских школах и других образовательных учреждениях отменены занятия в первую смену, сообщил мэр Сергей Бойко. Он уточнил, что в детских садах города организованы дежурные группы.

Из-за падения обломков БПЛА в Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет. Двое взрослых получили ранения. Повреждены пять частных жилых домов и один многоквартирный дом. Обломки БПЛА также упали на территории предприятия в районе морского порта. В одной из школ развернут пункт временного размещения.