В Туапсе уточнили данные о погибших и пострадавших при атаке БПЛА

Число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Туапсе увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он также уточнил данные о погибших — ранее сообщалось о гибели двоих детей.

«Погиб один ребенок — 14 летняя девочка, вторая погибшая — взрослая девушка, ее личность устанавливают», — написал господин Кондратьев в Telegram.

Помощь медиков потребовалась одному мужчине, ребенку и трем женщинам, одну из них госпитализировали. В Туапсинском округе ввели режим ЧС.

При атаке повреждения получили 24 частных и шесть многоквартирных домов. В городе открыли пункт временного размещения, там сейчас находятся 10 человек, сообщил оперштаб региона.

Глава округа Сергей Бойко сообщал, что обломки сбитых дронов также упали на территории морского порта.