Главные новости за 20 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Туапсе в ночь на 20 апреля подвергся очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате происшествия в районе морского порта погиб один мужчина.

Бывший замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова признала вину по уголовному делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В Краснодарском крае по итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 6,3%, или на 19,1 тыс., достигнув 320 тыс. единиц.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории и реке Туапсе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. 19 апреля в море было зафиксировано нефтяное пятно на спутниковом снимке примерно в полутора морских милях от Туапсинского морского порта. По оценке специалистов, площадь загрязнения составляет порядка 10 тыс. кв. м.

В Краснодаре заключен контракт на второй этап обновления улицы имени Есенина. Работы пройдут на отрезке от Гомельской до улицы Петра Метальникова, длина которого превышает 800 м.

Днем 20 апреля на территории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. По данным специалистов, эпицентр находился на глубине 5 км.

Осколки от сбитого беспилотника упали на автобус в Севастополе. В результате разбито несколько стекол, один из осколков пробил крышу транспорта и попал в сиденье.

При бронировании размещения по России на майские праздники 2026 года (1–11 мая) жители Краснодарского края отдают предпочтение апартаментам — на такие объекты размещения приходится 21% бронирований.

В Краснодарском крае, по данным на 1 января 2026 года, работают 72 финансовые компании. Это на 13,3% (11 организаций) меньше, чем годом ранее.

Армавирский городской суд постановил обратить в доход государства земельные участки и объекты недвижимости в курортном поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, незаконно отчужденные в результате коррупционных действий бывших местных чиновников. Общая рыночная стоимость изъятого земельного фонда составляет 1,1 млрд руб.