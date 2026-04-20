Число субъектов МСП на Кубани выросло на 6,3% в 2025 году

В Краснодарском крае по итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 6,3%, или на 19,1 тыс., достигнув 320 тыс. единиц. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

По данным ведомства, крупнейшим сегментом МСП остается торговля — на 1 марта 2026 года на нее приходится 35% всех зарегистрированных предприятий. В числе других значимых направлений — транспортировка и хранение (10,4%), строительство (9,3%), операции с недвижимостью (7,6%) и профессиональная, научная и техническая деятельность (7,3%).

Доля обрабатывающей промышленности составляет 5,4%, гостиничного и ресторанного бизнеса — 5,1%, сельского хозяйства — 4,2%. На административные и сопутствующие услуги приходится 3,4%, на сферу информации и связи — 3,2%, прочие виды деятельности занимают 9,1%.

В департаменте отметили, что предприниматели сохраняют осторожность на фоне изменений налогового законодательства, адаптируя финансовые модели и операционные процессы. При этом рост числа МСП свидетельствует о сохранении интереса к ведению бизнеса в регионе.

Всего в Краснодарском крае действует более 210 мер государственной поддержки на общую сумму 51,1 млрд руб. Эти инструменты охватывают широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт, образование, спорт, социальную сферу, санаторно-курортный и IT-сектор.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае поступления от применения специальных налоговых режимов, которые используют преимущественно субъекты малого бизнеса, за 2023–2025 годы увеличились на 46,5%. Прирост по торговле, строительству, операциям с недвижимостью, гостиницам и общественному питанию, а также транспортировке и хранению составил 16,4 млрд руб.

Нурий Бзасежев