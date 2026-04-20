Фрагменты БПЛА упали на пассажирский автобус в Севастополе

Осколки от сбитого беспилотника упали на автобус в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время воздушной тревоги на Радиогорке осколки беспилотного летательного аппарата упали на автобус маршрута №55. В результате этого разбито несколько стекол, один из осколков пробил крышу транспорта и попал в сиденье.

По словам главы Севастополя, во время случившегося автобус стоял на конечной остановке без пассажиров. Пострадавших нет.

Алина Зорина

