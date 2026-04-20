Суд вернул в собственность РФ земли курорта «Архыз»

Армавирский городской суд постановил обратить в доход государства земельные участки и объекты недвижимости в курортном поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, незаконно отчужденные в результате коррупционных действий бывших местных чиновников. Общая рыночная стоимость изъятого земельного фонда составляет 1,1 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе разбирательства установлено, что бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель нарушили антикоррупционное законодательство, незаконно распорядившись государственной землей площадью 6 га в Зеленчукском районе. Рыночная стоимость этого фонда, расположенного в предгорьях Большого Кавказского хребта, оценивается в 1,1 млрд руб. Территории относятся к федеральной собственности и не подлежат приватизации.

Суд установил, что чиновники подделали документы, перевели спорные земли в муниципальную собственность, а затем зарегистрировали участки на родственников и знакомых. Впоследствии эти наделы неоднократно переоформлялись и продавались по фиктивным сделкам по заниженной цене.

Сейчас территория представляет собой 25 земельных участков, на которых возведены несколько некапитальных строений и здания отелей, в том числе два пятизвездочных. Общая площадь объектов составляет 27 тыс. кв. м.

Суд признал факт коррупционного отчуждения государственной собственности установленным. В решении указано, что возведение ответчиками объектов стало возможным благодаря незаконным действиям бывших должностных лиц. Поэтому эти активы признаны неотделимыми от коррупционной схемы.

В собственность государства обращены 25 земельных участков, 8 отелей, 3 жилых дома, 67 нежилых построек, 6 некапитальных строений и 2 объекта незавершенного строительства.

