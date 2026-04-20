На Кубани количество финансовых компаний за год сократилось на 13,3%

В Краснодарском крае, по данным на 1 января 2026 года, работают 72 финансовые компании. Это на 13,3% (11 организаций) меньше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Согласно исследованию, количество ликвидаций финансовых компаний в 2025 году в сравнении с 2024 годом выросло более чем вдвое: с 6 до 15 закрытий. Зарегистрировано по четыре компании в 2024 и 2025 годах.

«Рынок финансового бизнеса в Краснодарском крае демонстрирует спад количества организаций. Регион следует общероссийскому тренду, который является следствием ужесточения регуляторной среды,— конкуренция среди банков растет»,— прокомментировала аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова. По данным сервиса, в России количество финансовых компаний за год уменьшилось на 6,8% — до 2598 на начало 2026 года.

«Сокращение количества участников рынка финансовых услуг — прямое следствие роста издержек, дорогих кредитов и ужесточения требований к дисциплине. Увеличивается и налоговая нагрузка. Запуск бизнеса стал более взвешенным решением: предприниматели сосредоточены на сохранении действующих проектов, а не на создании новых. Этому способствуют слабый рост экономики и неопределенность»,— считает предприниматель, финансовый консультант Павел Запороцкий.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев такую динамику также связывает с регуляторным ужесточением: Банк России последовательно повышает требования к капиталу, риск-менеджменту и прозрачности, выдавливая с рынка нежизнеспособные и серые схемы. «Кроме того, после бума 2021–2023 годов начался рост проблемных долгов, и для небольших игроков и некредитных финорганизаций (НФО) рост резервов под обесценивающиеся кредиты съедает капитал и делает бизнес убыточным»,— прокомментировал эксперт.

Маргарита Синкевич