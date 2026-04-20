Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для отдыха на майские праздники жители Кубани чаще всего выбирают апартаменты

При бронировании размещения по России на майские праздники 2026 года (1–11 мая) жители Краснодарского края отдают предпочтение апартаментам — на такие объекты размещения приходится 21% бронирований. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По данным сервиса, на долю отелей без звезд приходится 20%, на гостевые дома — 17%, на трехзвездочные отели — 15%, на четырехзвездочные — 13%, на кемпинги, глэмпинги и коттеджи — 3%, на двухзвездочные отели — 3%, на хостелы — 2%, на пятизвездочные отели — 2%, на однозвездочные отели — 1%.

Средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники по России составляет 6,5 тыс. руб. — на 5% выше, чем в 2025 году.

«Большинство туристов из Краснодарского края на майские праздники отдают предпочтение внутрироссийским направлениям — на них приходится 75% бронирований. У жителей региона популярны как близлежащие курортные направления, так и крупные туристические центры. В топ-10 востребованных городов в начале мая входят Сочи, Москва, Геленджик, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Волгоград, Казань, Пятигорск, Сириус»,— рассказали в «Островке».

Каждое четвертое бронирование жителей Кубани приходится на зарубежные направления — 25%. Показатель вырос на 7 п. п. по сравнению с прошлым годом. Популярностью пользуются страны ближайшего зарубежья без визовых ограничений и с прямым авиасообщением. В топ направлений вошли Абхазия, Грузия, Армения, Белоруссия и Узбекистан.

Средняя стоимость забронированной ночи по зарубежным направлениям на майские праздники составляет 9,8 тыс. руб. — на 3% ниже год к году.

Чаще всего туристы из Краснодарского края путешествуют парами — 48% от общего объема бронирований по России. Каждое четвертое бронирование приходится на семейных путешественников (27%), на соло-путешественников — 13%, на компании взрослых от трех человек — 12%.

Маргарита Синкевич

