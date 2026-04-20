Для отдыха на майские праздники жители Кубани чаще всего выбирают апартаменты

При бронировании размещения по России на майские праздники 2026 года (1–11 мая) жители Краснодарского края отдают предпочтение апартаментам — на такие объекты размещения приходится 21% бронирований. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По данным сервиса, на долю отелей без звезд приходится 20%, на гостевые дома — 17%, на трехзвездочные отели — 15%, на четырехзвездочные — 13%, на кемпинги, глэмпинги и коттеджи — 3%, на двухзвездочные отели — 3%, на хостелы — 2%, на пятизвездочные отели — 2%, на однозвездочные отели — 1%.

Средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники по России составляет 6,5 тыс. руб. — на 5% выше, чем в 2025 году.

«Большинство туристов из Краснодарского края на майские праздники отдают предпочтение внутрироссийским направлениям — на них приходится 75% бронирований. У жителей региона популярны как близлежащие курортные направления, так и крупные туристические центры. В топ-10 востребованных городов в начале мая входят Сочи, Москва, Геленджик, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Волгоград, Казань, Пятигорск, Сириус»,— рассказали в «Островке».

Каждое четвертое бронирование жителей Кубани приходится на зарубежные направления — 25%. Показатель вырос на 7 п. п. по сравнению с прошлым годом. Популярностью пользуются страны ближайшего зарубежья без визовых ограничений и с прямым авиасообщением. В топ направлений вошли Абхазия, Грузия, Армения, Белоруссия и Узбекистан.

Средняя стоимость забронированной ночи по зарубежным направлениям на майские праздники составляет 9,8 тыс. руб. — на 3% ниже год к году.

Чаще всего туристы из Краснодарского края путешествуют парами — 48% от общего объема бронирований по России. Каждое четвертое бронирование приходится на семейных путешественников (27%), на соло-путешественников — 13%, на компании взрослых от трех человек — 12%.

Маргарита Синкевич