В Краснодаре заключили контракт на второй этап реконструкции улицы Есенина

В Краснодаре заключен контракт на второй этап обновления улицы имени Есенина. Работы пройдут на отрезке от Гомельской до улицы Петра Метальникова, длина которого превышает 800 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, подрядчик в ближайшее время приступит к работам в рамках краевой программы 25/35. В ходе реконструкции планируется создать трехполосную проезжую часть, построить тротуары, а также провести освещение и ливневую канализацию. Началу основных работ будет предшествовать переустройство существующих инженерных сетей. Мэр отметил, что после реконструкции ул. им. Есенина станет большой артерией внутри микрорайона и улучшит транспортную доступность.

Программа 25/35 включает 27 объектов, из которых уже реализуются пять. Первый этап реконструкции улицы Есенина — на участке от Солнечной до Гомельской — начался в прошлом году. Сейчас там переустроена большая часть коммуникаций и подготовлено основание дороги на 1,4 км. Установка бордюров и освещения ведется параллельно, а укладка асфальта запланирована на июнь.

Кроме того, в Краснодаре продолжаются работы по ремонту Тургеневского моста, реконструкции Фадеевского путепровода и Западного обхода, а также строительству двухуровневой развязки на улицах Тихорецкой, Володарского и Шевченко.

Алина Зорина