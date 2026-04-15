Заявления главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Китай. Главное
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам своего визита в КНР. Основные высказывания и тезисы — в подборке «Ъ».
1 / 2
- На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудили конфликт на Ближнем Востоке, милитаризацию ЕС и кризис в НАТО.
- Россия и Китай выступают за продолжение мирных переговоров США и Ирана и готовы поддержать их.
- Россия хочет восстановить инвестиционное сотрудничество с США.
- Отношения России и США не заморожены. Стороны поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, часть из них публично не обсуждается.
- Россия остается открытой к переговорам по Украине.
- Россия и Китай сотрудничают в торгово-экономических и инвестиционных вопросах.
- Россия и Китай обладают всеми возможностями, чтобы не зависеть от «агрессивных авантюр» США.
- Нежелание нового премьера Венгрии Петера Мадьяра звонить Владимиру Путину — «его право как личности распоряжаться своими желаниями».
- Россия продолжит оказывать Кубе политическую, экономическую и гуманитарную поддержку.
- Евросоюз пытается сделать из Сербии «буферную зону для противостояния России».
- Россия считает обогащение урана неотъемлемым правом Ирана.
- Милитаризация Европы идет «очень быстро и бурно».