Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова по итогам визита в Китай. Главное

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам своего визита в КНР. Основные высказывания и тезисы — в подборке «Ъ».

Предыдущая фотография
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай

Следующая фотография
1 / 2

  • На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудили конфликт на Ближнем Востоке, милитаризацию ЕС и кризис в НАТО.
  • Россия и Китай выступают за продолжение мирных переговоров США и Ирана и готовы поддержать их.
  • Россия хочет восстановить инвестиционное сотрудничество с США.
  • Отношения России и США не заморожены. Стороны поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, часть из них публично не обсуждается.
  • Россия остается открытой к переговорам по Украине.
  • Россия и Китай сотрудничают в торгово-экономических и инвестиционных вопросах.
  • Россия и Китай обладают всеми возможностями, чтобы не зависеть от «агрессивных авантюр» США.
  • Нежелание нового премьера Венгрии Петера Мадьяра звонить Владимиру Путину — «его право как личности распоряжаться своими желаниями».
  • Россия продолжит оказывать Кубе политическую, экономическую и гуманитарную поддержку.
  • Евросоюз пытается сделать из Сербии «буферную зону для противостояния России».
  • Россия считает обогащение урана неотъемлемым правом Ирана.
  • Милитаризация Европы идет «очень быстро и бурно».

Новости компаний Все