Лавров заявил о желании России восстановить инвестиционное сотрудничество с США

После урегулирования украинского конфликта Россия заинтересована в восстановлении инвестиционного сотрудничества с теми странами, которые будут готовы участвовать в нем на равноправной и взаимоуважительной основе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«По нашим ощущениям... компании, которые готовы на этих основах работать, в Соединенных Штатах есть, есть и заинтересованность администрации»,— отметил господин Лавров.

Глава МИДа добавил, что Россия остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Сергей Лавров также рассказал, что Россия и Китай успешно справляются с задачей обезопасить инвестиционное сотрудничество от «вредоносного влияния» тех, кто «полагается на санкции и другие незаконные методы шантажа».