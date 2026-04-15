Лавров оценил перспективы диалога с новым премьером Венгрии

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва всегда готова к диалогу с другими странами. Нежелание нового премьера Венгрии Петера Мадьяра звонить Владимиру Путину он назвал личным правом.

«Если сейчас лидер победившей в Венгрии на выборах партии, господин Мадьяр, говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, Россия никогда не уклоняется от диалога, что многократно доказывала конкретными делами. «Конечно, хочется, чтобы лица, вступающие с нами в диалог, реально представляли национальные интересы своей страны, интересы своего народа. Тогда диалог получается предметным»,— добавил он.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых большинство получила партия «Тиса». Ее лидер Петер Мадьяр станет новым премьер-министром страны. Он говорил, что при необходимости готов вести переговоры с Владимиром Путиным, но «друзьями мы не станем».

