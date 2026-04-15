Лавров: Россия и Китай не зависят от агрессивных авантюр США

Россия и Китай обладают всеми возможностями, чтобы не зависеть от «агрессивных авантюр» США, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что Россия готова восполнить недостаток энергоресурсов на мировом рынке, который возник после начала конфликта на Ближнем Востоке.

«У нас с КНР, слава богу, есть все возможности — и уже задействованы, и резервные мощности, и планируемые возможности, — для того, чтобы не зависеть от подобного рода агрессивных авантюр, которые подрывают мировую экономику, мировую энергетику», — отметил Сергей Лавров.

По словам главы МИД, одной из причин операции США и Израиля против Ирана были, «опять-таки, нефтяные рынки». Воздействие на них он назвал задачей, которую «уже ставят США перед собой помимо поддержки Израиля».

