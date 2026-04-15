Лавров и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Ближнем Востоке и кризис в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином они обсудили конфликт на Ближнем Востоке, милитаризацию ЕС и кризис в НАТО.

«Мы рассмотрели ситуацию в различных регионах, уделяя особое внимание Евразии, где все больше очагов напряженности возникает. В Европе — это активность НАТО по поискам смысла своего существования, прежде всего через затягивание Украины в свои ряды»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Пекине.

Как добавил министр, Ближний Восток и Персидский залив — «очевидный кризисный узел, который непросто будет развязать». «Палестина, сектор Газа и Западный берег не должны оставаться в тени и не должны отодвигаться на задний план. Мы сегодня с китайской делегацией очень четко это зафиксировали»,— указал Сергей Лавров.

Сергей Лавров находится в Китае с официальным визитом 14 и 15 апреля.