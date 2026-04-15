Россия считает право Ирана на обогащение урана неотъемлемым

Глава МИД Сергей Лавров назвал неотъемлемым право Ирана на обогащение урана в мирных целях. Он добавил, что Москва готова сыграть роль в решении проблемы.

«Россия готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана. Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана в уран топливного уровня, передачу на хранение в Россию определенного количества»,— сказал господин Лавров по итогам визита в Китай.

Министр допустил, что Иран может взять паузу в обогащении урана или настаивать на сохранении этого права. Россия примет любой подход, опирающийся на принцип универсального права, уточнил он.

По словам Сергея Лаврова, власти стран Персидского залива понимают, что Иран не наносил бы удары по ним, если бы на страну не напали США и Израиль. «Первопричиной (конфликта,— "Ъ") является именно вот эта вот агрессивная линия. Для Израиля — это, конечно, совершенно непоколебимая убежденность, что Иран должен быть уничтожен. Как можно в это верить — я не знаю, я не понимаю»,— добавил глава МИД.