Лавров: Россия и КНР готовы поддержать сопровождение переговоров США и Ирана

Россия и Китай выступают за продолжение мирных переговоров США и Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, обе страны также поддерживают «различные форматы внешнего сопровождения» этих переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

«Мы с КНР твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав, в соответствии с международными законами, каждой стороны»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Российский министр выразил надежду на реалистичный взгляд США на ситуацию в регионе. От этого конфликта, пояснил Сергей Лавров, страдают прежде всего американские союзники — арабские монархии Персидского залива. «Нам небезразлично, как на их экономике, на их благополучии, на состоянии их населения сказываются подобного рода авантюры»,— подчеркнул господин Лавров.

По поводу обогащенного урана глава МИДа вновь заметил, что Россия готова помочь с решением этой проблемы. «Самые разные формы эта роль может обретать, включая переработку высокообогащенного урана в уран топливного уровня, передачу на хранение в Россию определенного количества»,— уточнил министр.

Первые с начала военной операции США и Израиля переговоры американских и иранских представителей состоялись 11 апреля в Исламабаде, Пакистан. По словам президента США Дональда Трампа, встреча прошла неудачно. Как следствие, американские ВМС начали блокаду Ормузского пролива. Новый раунд переговоров стороны планируют провести до конца недели.