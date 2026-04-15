Лавров рассказал о непубличных контактах России и США

Отношения России и США не заморожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, часть из них публично не обсуждается.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим»,— уточнил господин Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он также напомнил о прерванных контактах двух стран при президентстве Джо Байдена.

С начала второго президентского срока Дональда Трампа он неоднократно созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. Страны также поддерживают контакты на уровне внешнеполитических ведомств, в частности, МИД России регулярно сообщает о телефонных разговорах Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В Штаты для обсуждения экономического сотрудничества несколько раз приезжал спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 9 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что господин Дмитриев вновь прибыл в США на переговоры с представителями американской администрации.