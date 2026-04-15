Лавров рассказал о непубличных контактах России и США
Отношения России и США не заморожены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, часть из них публично не обсуждается.
«Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим»,— уточнил господин Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он также напомнил о прерванных контактах двух стран при президентстве Джо Байдена.
С начала второго президентского срока Дональда Трампа он неоднократно созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. Страны также поддерживают контакты на уровне внешнеполитических ведомств, в частности, МИД России регулярно сообщает о телефонных разговорах Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В Штаты для обсуждения экономического сотрудничества несколько раз приезжал спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 9 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что господин Дмитриев вновь прибыл в США на переговоры с представителями американской администрации.