Лавров рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Китая

Россия и Китай «успешно справляются» с поставленными лидерами стран задачами в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.

«Мы посмотрели, как выполняются договоренности, которые достигались президентом (России Владимиром Путиным,— "Ъ") и председателем (КНР,— "Ъ") Си Цзиньпином по вопросам выстраивания торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия таким образом, чтобы обезопасить его от вредоносного влияния тех, кто полагается не на свою способность честно конкурировать, а на санкции и другие незаконные методы шантажа, диктата. Безусловно, констатировали, что мы успешно справляемся с этими задачами», — сказал господин Лавров.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли между Китаем и Россией в первом квартале года вырос на 14,8% к аналогичному периоду прошлого года, — до почти $61,3 млрд. Экспорт китайской продукции в отчетный период увеличился на 22,1%, до без малого $27,7 млрд. Импорт Китаем российских товаров вырос на 9,5%, до почти $33,6 млрд. Годом ранее управление констатировало спад товарооборота между странами на 6,9%, до $228,1 млрд.

