Лавров: милитаризация Европы идет очень быстро

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что милитаризация Европы идет «очень быстро и бурно». По его словам, США хотят переложить на ЕС ответственность за сдерживание России, чтобы сосредоточиться на Китае.

«Москва предупреждает об опасности милитаризации ЕС, но главное-то в происходящем не то, что мы предупреждаем, а то, что милитаризация идет очень быстро и бурно. Не скрывается, что именно эта милитаризация рассматривается нынешними европейскими элитами как смысл своего существования»,— сказал господин Лавров по итогам визита в Китай.

По словам министра, западные страны планируют создать новый блок с Украиной в качестве его основного участника. Он добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон «упивается» мыслью о развертывании стабилизационных сил на Украине, а премьер Великобритании Кир Стармер «тоже что-то поддакивает на этот счет».