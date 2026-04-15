Лавров: Россия продолжит оказывать помощь Кубе

Россия продолжит оказывать Кубе политическую, экономическую и гуманитарную поддержку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, конечно, оказываем Кубе, как и Китайская Народная Республика, поддержку — и политическую, в рамках ООН и на других форумах, и экономическую, и гуманитарную. То, что мы такую помощь будем продолжать оказывать, — у меня нет никаких сомнений»,— сказал министр на пресс-конференции в Пекине. Он напомнил, что Россия уже направила на Кубу первый танкер со 100 тыс. т нефти.

По словам министра, «гадать» о последствиях заявлений США в отношении Кубы не имеет смысла. «Мы слышали много заявлений из Вашингтона, и далеко не все из этих заявлений обретали потом материальную какую-то форму»,— указал он. Глава МИД также посоветовал Соединенным Штатам начинать диалог во всех ситуациях, «когда им какое-то правительство не нравится».

В начале 2026 года США пообещали вводить санкции в отношении всех стран, которые будут поставлять на Кубу нефть. Поставки топлива остановились, из-за чего на острове начался энергетический кризис и перебои с электричеством. Президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты могут «навестить» Кубу, когда завершат конфликт с Ираном.

