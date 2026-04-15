Лавров: Россия остается открытой к переговорам по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

«Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе Дональда Трампа и президента Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Как добавил министр, договоренности России и США, которые были достигнуты на Аляске, блокируются правящей элитой Европы. Он также заявил, что Соединенные Штаты хотят переложить на Европу ответственность по сдерживанию России, чтобы сосредоточиться на Китае.