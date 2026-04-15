Лавров: ЕС хочет сделать из Сербии буферную зону для противодействия России
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пытается сделать из Сербии буферную зону для противостояния России. Москва же, по его словам, заинтересована в формировании на Балканах инфраструктуры объединения.
«Сербии говорят, что вы можете возобновить переговоры о вступлении в ЕС, если выполните два условия: признаете независимость Косова — чего уже достаточно, чтобы понять антисербскую сущность этой позиции Брюсселя. А второе: вы должны присоединиться ко всем без исключения санкциям, которые Евросоюз принимает в отношении России»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Пекине.
Как указал министр, президент Сербии Александр Вучич многократно говорил, что страна не будет вступать в Евросоюз в ущерб отношениям с Россией. По его словам, господин Вучич видит интерес в сближении с ЕС с точки зрения экономической выгоды и встраивания в европейскую инфраструктуру.