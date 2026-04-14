Главные новости за 14 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае продолжается лечение пострадавших в результате атаки беспилотников на территорию нефтебазы в Крымском районе.

В аптеках Краснодарского края в январе—феврале 2026 года продали 987,2 тыс. упаковок психотропных лекарственных препаратов на общую сумму 285,2 млн руб. В натуральном выражении объем реализации вырос на 10%, а в денежном — на 33,7%.

Индивидуальный предприниматель из Краснодара инициировал судебное разбирательство в отношении госкорпорации «Роскосмос», оспаривая права на товарный знак Skybot F-850.

Иск ФГБУ «Морспасслужба» о солидарном взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в районе Керченского пролива направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Лукойл» ввел в эксплуатацию на Краснодарской ТЭЦ энергоблок после комплексной модернизации, а также приступил к строительству нового, пятого энергоблока станции.

В Крыму приняты кадровые решения в отношении руководителей дорожных предприятий на фоне ужесточения требований к качеству выполнения ремонтных работ и грейдирования дорог в муниципалитетах.

Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества экс-мэра Сочи на 1,7 млрд руб.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «РКС-Чистые воды» Альфреду Галиеву, признав его виновным в мошенничестве при реализации проекта модернизации очистных сооружений в Краснодарском крае.

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов в Тихорецком и Отрадненском районах.

В Краснодарском крае 21 апреля объявлено нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы.