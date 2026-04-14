В Крыму уволили руководителей ДРСУ после некачественного ремонта дорог

В Крыму приняты кадровые решения в отношении руководителей дорожных предприятий на фоне ужесточения требований к качеству выполнения ремонтных работ и грейдирования дорог в муниципалитетах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов в рамках обсуждения вопросов повышения эффективности дорожной деятельности и ответственности должностных лиц.

Как отмечается, ранее было заявлено о необходимости усиления персональной ответственности руководителей дорожных ремонтно-строительных управлений, а также глав муниципальных образований и их заместителей за результаты выполняемых работ. Речь идет о соблюдении установленных стандартов качества и сроков реализации проектов в дорожной сфере.

В рамках принятых мер руководством АО «Крымавтодор» было принято решение о прекращении трудовых отношений с рядом должностных лиц. В частности, уволены начальник и главный инженер филиала «Сакское ДРСУ», а также начальник филиала «Алуштинское ДРСУ».

Отдельное внимание уделяется необходимости системного повышения уровня реализации дорожных проектов. Подчеркивается, что все запланированные мероприятия по ремонту и грейдированию дорог должны выполняться в полном объеме с соблюдением технологических требований и в установленные сроки.

Власти акцентируют внимание на том, что контроль за состоянием дорожной инфраструктуры будет усилен, а к руководителям на местах будут применяться меры ответственности в случае выявления нарушений. Такой подход направлен на повышение качества дорожных работ и обеспечение надлежащего состояния транспортной сети в муниципальных образованиях.

Мария Удовик