Пострадавшие при атаке на нефтебазу в Крымском районе Кубани продолжают лечение

В Краснодарском крае продолжается лечение пострадавших в результате атаки беспилотников на территорию нефтебазы в Крымском районе. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб, двое человек, получивших травмы в ходе происшествия, были ранее госпитализированы и на данный момент остаются в медицинском учреждении Краснодара. Им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние контролируется специалистами.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля, когда обломки беспилотных летательных аппаратов упали на территории одного из объектов нефтяной инфраструктуры. В результате происшествия пострадали три человека. Двое были доставлены в больницу для дальнейшего лечения, еще одному пострадавшему помощь оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Падение обломков сопровождалось возгоранием на территории объекта. Пожарные подразделения оперативно приступили к ликвидации огня, и к утру последствия возгорания были полностью устранены. Ситуация была взята под контроль экстренными службами.

Ранее региональные власти уточняли, что в ходе ночной атаки беспилотников в Крымском районе обломки фиксировались как на территории предприятия, так и в пригородной зоне. Также сообщалось о погибшем жителе поселка Саук-Дере.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске двоих взрослых, пострадавших при атаке беспилотников, выписали из больницы. Еще двое остаются в стационаре, а двое детей продолжают лечение в Краснодаре. Всего повреждено 232 жилых здания, основные разрушения пришлись на фасады и балконы, городские власти принимают заявления от жителей на единовременные выплаты и компенсации.

Мария Удовик