На Кубани объем продаж психотропных лекарств вырос на 10% в 2026 году

В аптеках Краснодарского края в январе—феврале 2026 года продали 987,2 тыс. упаковок психотропных лекарственных препаратов на общую сумму 285,2 млн руб. В натуральном выражении объем реализации вырос на 10%, а в денежном — на 33,7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

В топ-10 наиболее популярных брендов вошли «Мелатонин» (10,9% в общем объеме продаж психотропных лекарств), «Афабазол» (8,7%), «Корвалол» (8,5%), «Валериана» (6%), «Глицин+Мелатонин» (5,1%), «Грандаксин» (4,7%), «Ново-Пассит» (4,5%), «Кветиапин» (3,8%), «Тенотен» (3,6%), «Валосердин» (2,8%).

«Чаще всего психотропные препараты назначают при тревожных расстройствах, депрессии, панических атаках, неврозах, а также при психосоматических состояниях, связанных с нарушением эмоционального фона или стрессовыми ситуациями. В 2026 году рост спроса, вероятно, обусловлен увеличением стрессовых факторов, связанным с экономическими и социальными переменами, ухудшением эмоционального состояния населения из-за информационной перегрузки, а также повышенной осведомленностью о состояниях психического здоровья. Не менее важным фактором является расширение возможностей диагностики и повышения уровня доверия к психотерапии и медикаментозному лечению»,— прокомментировала руководитель психоневрологической клиники Docbrain Ирина Нам.

Рост продаж в денежном выражении эксперт объясняет в том числе удорожанием препаратов популярных брендов. Повышение цен связано с инфляцией, увеличением стоимости импортных компонентов и логистических затрат, а также с изменениями в законодательстве, требующими более строгого контроля за качеством продукции. «Особенно заметно подорожание препаратов с растительным происхождением, что связано с ростом цен на сырье и увеличением производственных расходов»,— отметила Ирина Нам.

Она добавила, что в последние годы на фармацевтическом рынке России наблюдается тенденция к расширению отечественного производства и импортозамещению. Это сказывается на доступности и ценовой политике, а зачастую и на качестве продукции: отечественные препараты проходят строгие проверки и стандартизацию. «Однако в некоторых случаях возникает дефицит редких или дорогостоящих лекарств, особенно тех, которые не производят в России. В целом импортозамещение способствует развитию отечественного рынка, повышая его конкурентоспособность, но требует соблюдения высоких стандартов безопасности и эффективности»,— заключила Ирина Нам.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году жители и гости Краснодарского края купили в аптеках региона психотропных препаратов на 1,5 млрд руб.

Маргарита Синкевич