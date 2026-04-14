На Краснодарской ТЭЦ запустили энергоблок на 150 Мвт после модернизации

«Лукойл» ввел в эксплуатацию на Краснодарской ТЭЦ энергоблок после комплексной модернизации, а также приступил к строительству нового, пятого энергоблока станции. Об этом говорится в сообщении компании.

Модернизированный энергоблок мощностью 150 МВт стал вторым проектом, реализованным на площадке с использованием механизма государственной поддержки ДПМ-2. По данным компании, его запуск позволит покрыть растущий спрос на электро- и теплоэнергию в Краснодаре, а также повысить экологическую эффективность станции за счет сокращения расхода топлива примерно на 63 тыс. тонн условного топлива в год.

Одновременно на территории Краснодарской ТЭЦ состоялась церемония закладки первого камня нового энергоблока №5. Его строительство также будет осуществляться с применением механизмов государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию нового паросилового энергоблока запланирован на июль 2028 года.

