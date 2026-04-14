Бывшего гендиректора структуры Минтранса осудили за хищения на Кубани

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «РКС-Чистые воды» Альфреду Галиеву, признав его виновным в мошенничестве при реализации проекта модернизации очистных сооружений в Краснодарском крае. Как пишет «РИА Новости», суд назначил ему четыре года лишения свободы условно со штрафом 400 тыс. руб.

Гражданский иск к осужденному удовлетворен: с Альфреда Галиева взыскано 32 млн руб. в счет возмещения имущественного ущерба. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения со следствием — подсудимый признал вину и, по его словам, частично компенсировал ущерб, выплатив 190 тыс. руб.

По версии следствия, бывший руководитель компании, входящей в структуру РосКапСтрой, действуя совместно с заместителем Еленой Орловой, организовал хищение средств, выделенных на модернизацию очистных сооружений. Для этого, как полагает следствие, была создана аффилированная компания «Проект-строй», с которой в декабре 2022 года были заключены контракты на сбор данных и разработку проектных решений по реконструкции объектов. Уголовное дело в отношении Орловой выделено в отдельное производство.

