По случаю Радоницы 21 апреля на Кубани объявили нерабочим днем

В Краснодарском крае 21 апреля объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующий порядок установлен краевым законодательством, согласно которому день поминовения усопших, отмечаемый на девятый день после Пасхи, сохраняет статус выходного до 2053 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Радоница традиционно связана с посещением кладбищ и поминовением усопших. В этот период в регионе усиливаются меры по организации транспортного обслуживания и санитарного содержания общественных пространств.

В администрации Краснодара ранее сообщили о введении дополнительных маршрутов общественного транспорта. В период с 19 по 21 апреля на линии выйдут 15 дополнительных автобусов и 42 трамвая, предназначенных для перевозки пассажиров к городским кладбищам. Решение принято для снижения нагрузки на основные маршруты и обеспечения транспортной доступности в дни массовых посещений.

Дополнительные автобусные рейсы организованы, в частности, по маршрутам до Славянского и Нового городского кладбищ. Усилена и работа трамвайного сообщения: увеличено количество вагонов на ряде городских линий, а также запущены специальные маршруты, связывающие различные районы Краснодара с основными кладбищенскими комплексами.

Глава города Евгений Наумов поручил усилить контроль за санитарным состоянием города в период проведения мероприятий. По данным администрации, городские службы совместно с «Мусороуборочной компанией» перейдут на усиленный режим работы, обеспечивая оперативную уборку территорий кладбищ, храмов и транспортных узлов с повышенной посещаемостью.

Вячеслав Рыжков