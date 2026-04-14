Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества экс-мэра Сочи на 1,7 млрд

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на решение Хостинского районного суда Сочи, которым был удовлетворен иск в отношении Алексея Копайгородского, его супруги Янины Копайгородской, а также ряда физических и юридических лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По итогам рассмотрения дела апелляционная инстанция признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Решение оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Ранее суд постановил обратить в доход государства имущество на сумму не менее 1,7 млрд руб. В рамках данного решения под конфискацию попали более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков и 10 автомобилей.

Кроме того, в перечень имущества включены денежные средства в размере 84,6 млн руб. и 40 тыс. долларов США, а также коллекция наручных часов, ювелирные изделия и иные предметы роскоши общей стоимостью более 108 млн руб.

Отдельным решением с Копайгородского в пользу Российской Федерации взыскано 215,2 млн руб., определенных как эквивалент стоимости ранее отчужденного имущества.

