В Тихорецке рассмотрят дело о хищении бюджетных средств на сумму более 192 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов в Тихорецком и Отрадненском районах. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, фигурантами дела стали директор самарской компании и жительница Смоленской области, которым вменяется причинение ущерба на сумму 192 млн руб. Материалы направлены для рассмотрения в Тихорецкий районный суд Краснодарского края.

Основному обвиняемому инкриминируются мошенничество в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных документов, а также незаконное получение денежных средств за совершение действий в интересах коммерческой организации. Его предполагаемой соучастнице вменяется пособничество в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые использовали схему с фиктивными сделками и подконтрольными структурами, оформляя подложные платежные документы для вывода средств, полученных в виде авансов по госконтрактам. Кроме того, как утверждают следователи, в декабре 2022 года директор получил 620 тыс. руб. от представителя подрядной организации за заключение договоров субподряда и подписание актов выполненных работ при строительстве социального объекта в Тихорецке; уголовное преследование последнего было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

В рамках процесса заявлен гражданский иск о взыскании причиненного бюджету ущерба. Строительство объектов, по данным надзорного ведомства, завершает новый подрядчик.

Вячеслав Рыжков