Главные новости за 30 марта—5 апреля: Ростов-на-Дону и область

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести; в городе зафиксированы десятки поврежденных объектов жилой, социальной и промышленной инфраструктуры.

В Ростовской области объяснили причины продолжения работы отопительных систем при относительно теплой погоде. По словам чиновников, завершение отопительного сезона регулируется федеральным законодательством.

Футбольный клуб «Ростов» приостановил строительство новой тренировочной базы. Ростовская администрация обратилась в арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании с ФК 475,9 млн руб. Эта сумма является долгом по договору аренды земельного участка для строительства тренировочной базы.

В Ростовской области с 3 апреля запускают регулярные пассажирские перевозки по реке Дон. Ростов, станицу Старочеркасскую и Азов свяжет новый ежедневный маршрут. Судно «Валдай 45Р» будет совершать рейсы в обоих направлениях.

С 1 апреля на должность первого заместителя главы администрации Аксайского района назначили Владимира Балахнина.

Бывшего исполняющего обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров территориального управления Росимущества в Ростовской области обвинили в вымогательстве взятки 13 млн руб. за невмешательство в судебный процесс по аренде участка.

С осени текущего года в Ростове-на-Дону планируется ввести тариф на отвод дождевой воды, сообщается со ссылкой на директора городского департамента автодорог Дениса Водопьянова. Как говорится в сообщении, за пользование ливневыми канализациями будут платить предприятия и муниципалитет. Большая часть платы будет поступать с ливневок на автодорогах.

Руководителем Госавтоинспекции Ростовской области назначен полковник Сергей Сасин. Сергею Сасину 49 лет, он уроженец Зимовниковского района, имеет экономическое и юридическое образование.

Во время воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Раненые получили серьезные травмы, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое.

В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу возник пожар на территории складских помещений логистической компании. В акватории Таганрогского залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар.

Задержан 25-летний Виктор Третьяк, сбежавший три дня назад с территории колонии-поселения №8 Ростовской области. Осужденный будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Состояние пострадавших в атаке БПЛА в Таганроге медики оценили как средней тяжести. Успешно провели операцию и женщине, пострадавшей после массированной атаки на Таганрог в ночь с 29 на 30 марта. По оценкам медиков, состояние стабильное. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре.