Задержан сбежавший из колонии в Ростовской области заключенный

Задержан 25-летний Виктор Третьяк, сбежавший три дня назад с территории колонии-поселения № 8 Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

«Местонахождение осужденного установлено в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Ростовской области»,— говорится в сообщении ведомства.

Осужденный будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», заключенный отбывал наказание по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Наталья Белоштейн