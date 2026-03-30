В результате атаки БПЛА на Таганрог один человек погиб, восемь ранены

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести; в городе зафиксированы десятки поврежденных объектов жилой, социальной и промышленной инфраструктуры, сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.

Чиновница написала в своем Telegram-канале, что обломки сбитых БПЛА упали на территории жилых домов, социальных учреждений и промышленных предприятий.

«Повреждения получили: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также 3 предприятия. Из дома 1, на ул. Свободы, были эвакуированы люди. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами, территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева», — написала Светлана Камбулова.

Власти сообщили о 49 вызовах экстренных служб на места происшествий, где повреждены фасады, кровли и оконные проемы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а властям продолжают работу по оценке ущерба и восстановлению объектов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее подтвердил, что в результате воздушного удара по Таганрогу один человек погиб, еще один ранен. Власти региона описывают атаку как «массированную» с участием дронов самолетного типа, которые в течение более двух часов целились в прибрежные территорию.

Жители Таганрога вечером 29 марта слышали серию громких взрывов и видели дым и факелы от пожаров. Власти временно ограничили доступ к местам падения обломков и провели эвакуацию из близлежащих домов.

