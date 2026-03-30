В Ростовской области объяснили причины продолжения отопительного сезона

В Ростовской области объяснили причины продолжения работы отопительных систем при относительно теплой погоде. Соответствующее сообщение опубликовала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам чиновника, завершение отопительного сезона регулируется федеральным законодательством. Главы муниципалитетов не могут принимать решение об отключении тепла самостоятельно — они должны следовать строгим федеральным нормам. Согласно действующим правилам, отопление можно выключить только при соблюдении конкретного условия: среднесуточная температура воздуха должна превышать +8 °C в течение пяти дней подряд. Температурные данные официально регистрирует Гидрометцентр.

Среднесуточная температура представляет собой среднее значение между дневными и ночными показателями. Днем может быть значительный плюс, но ночью возможны заморозки. При принятии решения об отключении тепла учитывается именно устойчивая теплая погода.

За нарушение установленных нормативов Федеральная антимонопольная служба имеет право наложить штрафные санкции.

Константин Соловьев