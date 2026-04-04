В Таганроге во время атаки БПЛА погиб один человек и четверо пострадали

Из-за воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Раненые получили серьезные травмы, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать помощь семье.

В то же время врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших.

Наталья Белоштейн

