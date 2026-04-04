В Таганроге во время атаки БПЛА погиб один человек и четверо пострадали

Из-за воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Раненые получили серьезные травмы, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать помощь семье.

В то же время врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших.

Наталья Белоштейн