В Таганроге во время атаки БПЛА погиб один человек и четверо пострадали
Из-за воздушной атаки на Таганрог один человек погиб, четверо пострадали — трое жителей города и один гражданин иностранного государства. Раненые получили серьезные травмы, по оценкам медиков, состояние троих тяжелое. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать помощь семье.
В то же время врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших.