Состояние пострадавших в атаке БПЛА в Таганроге оценили как средней тяжести

Состояние пострадавших в атаке БПЛА в Таганроге медики оценили как средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Во время атаки на город в ночь на субботу, 4 апреля, травмы получили четыре человека. В том числе и иностранный гражданин. Все пострадавшие находятся в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.

Успешно провели операцию и женщине, пострадавшей после массированной атаки на Таганрог в ночь с 29 на 30 марта. По оценкам медиков, состояние стабильное. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре.

Мария Хоперская