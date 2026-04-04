Во время ракетного удара по Таганрогу загорелся склад и коммерческое судно
В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В акватории Таганрогского залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар. Возгорание локализовано.
«Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии»,— отметил глава региона.
На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования.