Во время ракетного удара по Таганрогу загорелся склад и коммерческое судно

В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В акватории Таганрогского залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар. Возгорание локализовано.

«Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии»,— отметил глава региона.

На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования.

Наталья Белоштейн