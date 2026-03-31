В Ростовской области с 3 апреля запускают регулярные рейсы по Дону

В Ростовской области с 3 апреля запускают регулярные пассажирские перевозки по реке Дон. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика СПК «ДОН».

Ростов, станицу Старочеркасскую и Азов свяжет новый ежедневный маршрут. Судно «Валдай 45Р» будет совершать рейсы в обоих направлениях с остановками в Ростове-на-Дону.

Изначально судно будет выполнять два круговых рейса в день. С началом летнего сезона расписание расширят, добавив третий рейс.

